Dr. Peters steigert Platzierungsvolumen

Die inhabergeführte Dr. Peters Group hat im ersten Halbjahr 2023 im Platzierungsgeschäft mit Privatkunden bereits fast so viel Volumen erreicht wie im gesamten Vorjahr. Nachdem das Emissionshaus 2022 rund 27,7 Mio. Euro Eigenkapital eingesammelt hatte, waren es allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres schon mehr als 23 Mio. Euro.

.

Die auf Sachwertinvestments spezialisierte Unternehmensgruppe nimmt den positiven Verlauf im Privatkundengeschäft der ersten sechs Monate zum Anlass, ihre Platzierungsprognose für das gesamte Jahr 2023 auf rund 55 Mio. Euro anzuheben. Das käme in etwa einer Verdopplung des Vorjahresergebnisses gleich.



„Wir freuen uns sehr, dass wir schon nach so kurzer Zeit den Erfolg des 2022 neu aufgestellten Teams um unseren Vertriebs-Geschäftsführer Sven Mückenheim sehen können“, sagt Dr. Albert Tillmann, COO der Dr. Peters Group. „Trotz der sichtbaren Herausforderungen im Markt sehen wir auf der Kundenseite eine weiterhin stabile Nachfrage nach langlaufenden Sachwertinvestments. Vor allem sicherheitsorientierte Privatanleger interessieren sich für Beteiligungsmöglichkeiten im Bereich der Gewerbeimmobilien, da hier durch indexierte Mietverträge eine Absicherung gegen Wertverlust möglich ist. Zudem stellen wir eine sehr hohe Nachfrage nach steueroptimierten Fondslösungen und nach Wertpapieren fest.“



Ein Grund für den bisherigen Erfolg im Privatkundengeschäft ist die Erweiterung des Produktportfolios der Dr. Peters Group durch die Auflage des ersten § 6b bzw. § 6c EstG-Fonds „Immobilienwerte I Fulda“ [wir berichteten]. Dieser steuerte im ersten Halbjahr 2023 mit rund 12 Mio. Euro Kommanditkapital mehr als die Hälfte des platzierten Volumens bei. Mehr als die Hälfte der Zeichner des ersten Halbjahres 2023 waren Neuanleger bei der Dr. Peters Group. Das durchschnittliche Zeichnungsvolumen lag bei rund 65.000 Euro.



Da auch weiterhin eine hohe Nachfrage nach Investmentangeboten für 6b-Investoren erkennbar ist, liegt die größte Priorität im Privatkundengeschäft der Dr. Peters Group derzeit auf der Konzeption eines entsprechenden Nachfolgefonds. Diese Arbeiten sind schon weit fortgeschritten. Zudem arbeitet die Unternehmensgruppe an einem Folgeprodukt für den im vergangenen Jahr erfolgreich ausplatzierten Nahversorgungsfonds „Immobilienportfolio Deutschland I“ sowie an einer neuen Wertpapieremission.