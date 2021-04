Zinsbaustein und die Dr. Peters Group bündeln ihre Kräfte und gründen die Zinsbaustein Plus GmbH. Das Joint Venture will die Expertise beider Unternehmen vereinen und bietet in einem ersten Schritt Bestandskunden die Möglichkeit, für Investments im Immobiliensektor eine Beratung in Anspruch nehmen zu können.…

[…]