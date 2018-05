Dr. Peters Group kauft Hotel im Landkreis Starnberg

Courtyard by Marriott Oberpfaffenhofen

©

Die Dr. Peters Group hat ein neues Hotel im oberbayerischen Gilching im Landkreis Starnberg von der Asto Group gekauft. Die Asto Group hat am Standort Oberpfaffenhofen etwa 80.000 m² für mehr als 75 international operierende High-Tech-Unternehmen bereitgestellt und das Hotel entwickelt und realisiert.

.

Das moderne Business-Hotel der Marke Courtyard by Marriott steht auf der Friedrichshafener Straße 3a in unmittelbarer Nähe zum Forschungsflughafen Oberpfaffenhofen, um den herum sich zahlreiche Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche gruppieren, die in erster Linie Entwicklungs- und Forschungsprojekte durchführen. Vor Ort sind zudem 13 wissenschaftliche Institute der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DLR).



Das Hotel ist ein Neubau im 4-Sterne-Segment mit 174 Zimmern und 110 Parkhausplätzen. Es ist modern eingerichtet und verfügt über einen Fitnessraum mit Wellnessbereich, ein Restaurant und eine Bar. Langfristiger Pächter ist die Realotel Oberpfaffenhofen Hotelbetriebs GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Bierwirth & Kluth Hotel Management GmbH aus Wiesbaden. Das Hotel ist seit Anfang Mai 2018 eröffnet.



Anselm Gehling, CEO der Dr. Peters Group, sieht den Kauf als weiteren Schritt, das Immobiliensegment des Sachwertespezialisten auszubauen: „Nach unserem Hilton-Hotel in Aachen und unserer Projektentwicklung eines Holiday-Inn in Düsseldorf, setzen wir mit dem Marriott-Hotel in Gilching unsere Strategie konsequent um. Die Dr. Peters Group positioniert sich in Deutschland als einer der führenden Anbieter von Hotelinvestments.“