Dr. Peters Group beruft Andreas Schütz in die Geschäftsführung

Andreas Schütz ist mit Wirkung zum 01. Juni 2018 in die Geschäftsführung der DS Immobilien gewechselt, der Immobilien-Einheit der Dr. Peters Group. Als Head of Real Estate des Konzerns zeichnet er verantwortlich für sämtliche Aktivitäten des Profit Centers Real Estate. Der Düsseldorfer wird mit seinem Team die gesamten Immobilienaktivitäten der Dr. Peters Group steuern. Dazu gehören unter anderem die strategische Ausrichtung, das Fondsmanagement, der An- und Verkauf von Objekten, das Asset- und Property-Management sowie die Produktentwicklung.

Andreas Schütz kommt von Warburg-HIH Invest in Hamburg, wo er in den vergangenen fünfeinhalb Jahren als Senior Fondsmanager institutionelle europäische und deutsche Immobilienfonds gemanagt hat. Neben Stationen bei Commerz Real und Aareal Asset Management war er zuvor als Head of Real Estate Transactions sechs Jahre in Düsseldorf für die britische HSBC für Transaktionen und Strukturierung von internationalen Immobilienfonds zuständig.