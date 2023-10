Dr. Peters-Fonds investiert in DPD-Deutschlandzentrale

Die Dr. Peters Group hat einen weiteren geschlossenen Publikums-AIF aufgelegt. Der „Immobilienwerte II Aschaffenburg“ investiert in die Deutschlandzentrale des Paket- und Expressdienstleisters DPD im unterfränkischen Aschaffenburg und hat ein Investitionsvolumen von 23 Mio. Euro. Davon entfallen 11,65 Mio. Euro auf das für den Fonds einzuwerbende Kommanditkapital.

