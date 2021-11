Dr. Matthias Hubert scheidet aus S&P-Geschäftsführung aus

Dr. Matthias Hubert

© Markus Weise

Der bisherige geschäftsführender Gesellschafter der Sontowski & Partner Group Dr. Matthias Hubert scheidet zum 31. Dezember 2021 aus der Geschäftsführung aus, um sich künftig voll und ganz auf seine Aufgaben bei der Pegasus Capital Partners GmbH fokussieren zu können.

.

Dr. Hubert hatte das Investmenthaus 2014 initiiert sowie mitbegründet und es seitdem als geschäftsführender Gesellschafter geleitet [wir berichteten]. Dieser Schritt folgt der gemeinsamen langfristigen Strategie, die Beteiligungen der S&P Group auch auf Geschäftsführungsebene separat aufzustellen. Dr. Matthias Hubert hält weiter Gesellschafteranteile an der Sontowski & Partner Group und der S&P Commercial Development.



„Die Zeit bei der Sontowski & Partner Group hat mein Berufsleben entscheidend geprägt. Ich verlasse die Geschäftsführung in dem Wissen, dass das Unternehmen bestens auf die Zukunft vorbereitet ist. Mit Pegasus Capital Partners sind wir an einem Punkt angekommen, an dem die Moderation des rasanten Wachstums und der weitere Ausbau der Geschäftstätigkeit meine volle Aufmerksamkeit erfordern“, sagt Dr. Matthias Hubert.



Dr. Matthias Hubert wurde im Jahr 2008 zum Geschäftsführer der Sontowski & Partner Group bestellt [wir berichteten]. Im Jahr 2011 wurde er geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. Der Verantwortungsbereich des promovierten Diplom-Kaufmanns umfasste dabei insbesondere die Themen Debt Finance, Private-Equity-Finanzierung sowie Akquisition und Transaktion. Darüber hinaus war Dr. Hubert maßgeblich an dem erfolgreichen Aufbau der auf Quartiersentwicklungen spezialisierten Beteiligung S&P Commercial Development beteiligt. Den Funding- und Investmentmanager Pegasus Capital Partners baute er innerhalb weniger Jahre zum führenden Unternehmen in dieser Sparte auf.



„Das Ausscheiden von Dr. Matthias Hubert folgt unserer Unternehmensstrategie, die Sontowski & Partner Group und Pegasus Capital Partners auf Geschäftsführungsebene unabhängig voneinander zu positionieren“, erläutert Klaus-Jürgen Sontowski, geschäftsführender Gesellschafter der Sontowski & Partner Group.



Der Einstieg von Dr. Matthias Hubert als Referent der Geschäftsführung bei der Sontowski & Partner Group erfolgte 2004. In den Folgejahren übernahm er sukzessive neue Aufgaben. Von 2006 bis 2012 war er als Geschäftsführer der damaligen GRR Real Estate Management GmbH für die Bereiche Investition und Finanzierung verantwortlich. Zu den weiteren Berufsstationen gehören unter anderem verschiedene Funktionen in der Bayern LB.