Dr. Martin J. M. Krüger wechselt von BDO Legal zu Arnnecke Sibeth Dabelstein

Der Immobilienrechtsexperte Dr. Martin J. M. Krüger steigt ab 01. April 2022 als Salary Partner bei Arnnecke Sibeth Dabelstein ein und verstärkt die Immobilienrechtspraxis am Sitz in Hamburg.

Martin Krüger verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Immobilienwirtschaftsrecht. Er berät in- und ausländische Mandanten in allen Bereichen des Immobilienwirtschaftsrechts, insbesondere bei Immobilientransaktionen, zum Grundstücksrecht, zum Gewerberaummiet- und Pachtrecht, zu Spezialimmobilien, bei Projektentwicklungen und Immobilien (Re-)Strukturierungen.



Martin Krüger begann seine Karriere 2008 im Bereich Corporate Real Estate bei Allen & Overy LLP, wechselte 2011 zu White & Case LLP und ist seit 2015 für BDO Legal als Rechtsanwalt in der Praxisgruppe Real Estate tätig. Seine Beratungsschwerpunkte sind Immobilientransaktionen, Immobilienprojektentwicklungen, gewerbliches Miet- und Pachtrecht sowie Spezialimmobilien.



Unter seinen zahlreichen Referenzen befinden sich unter anderem namhafte Mandanten wie die Deutsche Bank AG, Goldman Sachs, das Bundesfinanzministerium, imland Kliniken sowie verschiedene Family Offices, die er bei anspruchsvollen immobilienrechtlichen Projekten berät.



Dr. Marco Remiorz, Geschäftsführer von ASD sagt: „Dr. Martin J. M. Krüger ist eine große Bereicherung für unser Real Estate Team. Wir freuen uns sehr, mit Herrn Krüger den für ASD strategisch wichtigen Schritt eines in Hamburg tätigen Immobilienrechtsspezialisten umsetzen zu können und wollen hier in jedem Fall noch weiterwachsen. Mit Martin Krüger haben wir einen Partner gewonnen, der uns mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem hervorragenden Netzwerk weiter nach vorne bringt.“