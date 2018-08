Dr. Maasjost & Collegen plant Neubau in Münster

Die Dr. Maasjost & Collegen AG, alleinige Gesellschafterin der [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Münster, hat am Stammsitz in der Wilhelm-Schickard-Straße ein Nachbargrundstück erworben, wo bis April 2019 ein Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von rund 2.100 m² entstehen wird. Der Münsteraner Finanzdienstleister investiert dabei in der Niedrigzinsphase nicht nur in einen Auftragsbau mit attraktiver Rendite. Zugleich ist das zunächst fremdvermiete Gebäude eine Vorratsinvestition, sollte der Wachstumskurs des Unternehmens weiteren Bürobedarf erfordern. Mit dem projektierten Bau wurde der Generalunternehmer Goldbeck Nord GmbH beauftragt.

Die gute Verkehrsanbindung und Infrastruktur sowie die Nähe zur [pma:]-Zentrale waren entscheidend bei der Ortswahl. Zudem zeigte sich die Stadt Münster bei der Erteilung der notwendigen Genehmigungen sehr kooperativ. Das flexibel aufteilbare dreigeschossige Bürogebäude entspricht höchsten energetischen Standards und setzt auf Erdwärme.



Für Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer der [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH, ist das neue Bürogebäude in allen Belangen ein lohnenswertes Investment. „Seit Jahren stehen bei uns die Zeichen auf Wachstum. Hinzu kommen Kooperationen mit technologisch orientierten Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche, so dass unser Platzbedarf kontinuierlich steigt. Mit diesem Neubau haben wir für die Zukunft vorgesorgt.“, begründet Dr. Maasjost den Neubau.