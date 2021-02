Dr. Lübke & Kelber verpflichtet Marco Truszezinski

Marco Truszezinski

© Dr. Lübke & Kelber GmbH

Dr. Lübke & Kelber GmbH hat Marco Truszezinski (35) für das Dresdner Investment Team verpflichtet. Der 35-Jährige Vertriebsexperte kommt von Engel & Völkers Commercial Sachsen und ist seit Februar im Residential Segment als Senior Transaction Manager tätig.

.

Marco Truszezinski verfügt über einen Bachelor of Laws-Abschluss der TU Dresden. Bei Engel & Völkers Commercial Sachsen war er am Standort Dresden schwerpunktmäßig im Zinshausgeschäft tätig. Als Senior Transaction Manager begleitet er seit Februar im Hause Dr. Lübke & Kelber bundesweit Transaktionen von Wohnimmobilien, insbesondere im Großraum Dresden. Neben institutionellen Kunden wird er vor allem Projektentwickler und vermögende Privatinvestoren bei ihren An- und Verkaufsthemen betreuen.



„Wir freuen uns, mit Marco Truszezinski einen erfahrenen Vertriebsexperten gewonnen zu haben, der eine profunde Kenntnis des Immobilienmarktes in den Neuen Bundesländern mitbringt und der sich mit wohnwirtschaftlichen Liegenschaften bestens auskennt. An der Seite unserer Dresdner Spezialisten wird er sich auf die Bearbeitung des Wohninvestmentmarktes konzentrieren. Für das Team suchen wir weitere Professionals, auch im Gewerbebereich“, so Marc Sahling, Geschäftsführer der Dr. Lübke & Kelber GmbH.