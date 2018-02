Dr. Ludwig Vogel wird Geschäftsführer Real Estate bei MPC Capital

Die MPC Capital AG verstärkt sich personell im Immobilienbereich. Zum 1. Februar 2018 nimmt Dr. Ludwig Vogel (47) seine Tätigkeit als Geschäftsführer der MPC Real Estate Solutions GmbH auf.

.

Dr. Ludwig Vogel verfügt über 25 Jahre Erfahrung und umfassende Kompetenzen in der Immobilienbranche. Zuletzt war er Geschäftsführender Gesellschafter der Warburg-HIH Invest Retail Properties GmbH in Hamburg, wo er unter anderem mit seinem Team erfolgreich zwei Retail-Fonds für institutionelle Investoren auflegte und hierfür Immobilien einkaufte. Auf seinen vorherigen Stationen war er u.a. als Geschäftsführer bei der CEV (Immobilienunternehmen des Edeka-Verbundes) und der ECE tätig.



Bei MPC Capital wird sein Schwerpunkt auf den Immobilienstrategien Office und Retail in Deutschland liegen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Ludwig Vogel einen erfahrenen und in der Branche gut vernetzten Immobilienfachmann für uns gewonnen haben“, so Dr. Roman Rocke, Vorstand der MPC Capital AG. „Gemeinsam mit unseren Teams in Deutschland und den Niederlanden wird Dr. Vogel unser aktuelles Portfolio betreuen und neue Nischenstrategien entwickeln.“