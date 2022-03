Dr. Konstantin Kortmann neuer Deutschland-Chef bei JLL

Dr. Konstantin Kortmann

Sabine Eckhardt, CEO Central Europe, hat sich dazu entschlossen, JLL auf eigenen Wunsch Ende April zu verlassen. Dr. Konstantin Kortmann wird ab Mai als Country Leader die Leitung von JLL in Deutschland übernehmen. Seine bisherige Rolle als Head of Markets Advisory wird Kortmann weiterhin beibehalten.

Der promovierte Wirtschaftsingenieur kam 2011 zu JLL, wo er den Bereich Residential Investment in den Big 5 aufbaute. Zunächst als Team Leader, seit 2016 als Head. In dieser Funktion setzte er die Integration von Residential Development um, eher er im Zuge der Neuausrichtung zum Jahresbeginn 2021 auf die Rolle des Head of Markets Advisory wechselte.



Konstantin Kortmann will den eingeschlagenen Weg mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung fortsetzen: „Ich freue mich, diese neue Aufgabe zu übernehmen und eng mit dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um den weiteren Erfolg von JLL im deutschen Markt sicherzustellen. Die Strategie der starken globalen Plattform JLL fokussiert sich auf Nachhaltigkeit und digitale Innovation. Mir ist wichtig, dass wir diese Reichweite, die Mittel und Werkzeuge von JLL bestmöglich nutzen, um für unsere Kunden einen echten Mehrwert heute und in Zukunft zu erzielen.“



Andy Poppink, CEO EMEA Markets JLL, betont in diesem Zusammenhang die erfolgreiche Transformation des Unternehmens: „Wir sind Sabine Eckhardt sehr dankbar für ihren enormen Beitrag, den sie in den vergangenen zwei Jahren in ihrer Rolle als CEO Central Europe für unser Unternehmen, unsere Kunden und unsere Mitarbeiter geleistet hat. Ihre engagierte Führung wurde allseits sehr geschätzt, insbesondere in der Zeit einer globalen Pandemie."



Welchen Weg die Deutschland-Chefin von JLL ab April einschlagen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Zuletzt übernahm die Managerin in der vergangenen Woche einen Platz im Aufsichtsrat der HypoVereinsbank. Dies hatte die Bank mitgeteilt. Sie folgt auf Annette Köhler, die das Gremium bei der UniCredit-Tochter nach knapp sieben Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hat.