Dr. Klein Wowi holt Christian Fuest an Bord

Christian Fuest ist neuer Leiter Strukturierte Finanzierungen bei der Dr. Klein Wowi Finanz AG. Der 58-Jährige bringt langjährige Erfahrung u.a. aus leitenden Positionen in den Bereichen Corporate Finance und Equity Solutions bei Groß- und Privatbanken mit.

.

Zuletzt unterstützte er als Unternehmensberater vornehmlich Immobilienunternehmen mit dem Schwerpunkt Wohnen in Sachen Unternehmensfinanzierungen. Daneben hatte er mehrere Jahre einen Lehrauftrag an der EBZ Business School und doziert seit 2018 Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Bochum.



Im Zuge steigender Baukosten ist bei hohen Investitionen in einem sich fortlaufend verändernden Banken- und Kapitalmarkt immer mehr ein Blick auf das gesamte Angebot an Finanzierungsinstrumenten wichtig. Hier wird der Diplom-Kaufmann für Dr. Klein Wowi das Angebot an Schuldscheindarlehen, Anleihen und sonstigen Unternehmensfinanzierungen weiterentwickeln.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christian Fuest einen anerkannten und etablierten Experten für uns gewinnen konnten“, erklärt Peter Stöhr, Vorstand der Dr. Klein Wowi Finanz AG. "Kapitalmarktfinanzierungen werden für einige unserer Kunden immer wichtiger. Zunehmend spielen auch Nachhaltigkeitsaspekte eine tragende Rolle bei der Strukturierung von Finanzierungslösungen. Dem wollen wir begegnen und die Instrumente für Immobilienunternehmen mit dem Schwerpunkt Wohnen auf deren Bedürfnisse ESG-konform zuschneiden und etablieren. In diesem Segment wird unser neuer Kollege im Zusammenspiel mit unseren bundesweit agierenden Beratungsteams für die Kunden zusätzliche Möglichkeiten schaffen, gemeinsam Zukunft zu denken.“