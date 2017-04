Dr. Klein Firmenkunden AG im Schulterschluss mit Crowdinvest-Plattformen

Schulterschluss zu gegenseitigem Nutzen: Die Dr. Klein Firmenkunden AG will zukünftig mit den Crowdinvesting-Plattformen Exporo und Zinsland zusammenarbeiten. So sollen, nach eigenem Vernehmen, Dr. Klein-Kunden optionale Möglichkeiten im Bereich Mezzanine-Kapital und Immobilieninvest erhalten. Umgekehrt wollen die Plattformen gegebenenfalls an die Finanz- und Consulting-Dienstleistungen der Lübecker verweisen. Zinsland-Gründer und Geschäftsführer Carl von Stechow hat zeitgleich öffentlich seine Bereitschaft bekundet, an einer Ausgestaltung der von der Bundesregierung angedachten stringenteren Regulierung für Immobilien-Crowdinvestments mitzuwirken [Schärfere Vorschriften für Immobilien-Crowdinvestments im Anmarsch].

Während Rüdiger Jessen, Leiter Gewerbeimmobilien Süd/West bei der Dr. Klein Firmenkunden AG, die Vorteile von Crowdinvesting für Entwickler insbesondere im Hinblick auf die Stärkung der Eigenkapitalquote - und damit die Möglichkeit einer gleichzeitigen Marktplatzierung mehrerer Projekte - betont, sieht auch Carl von Stechow die von der Bundesregierung angeführten Risiken nicht: Crowdinvesting leiste keineswegs der konstatierten Überbewertung Vorschub. Vielmehr eröffne es Projektentwicklern und Bauträgern den gerade in Metropolen so dringend benötigen Wohnraum zu schaffen.



Am Rande: Michael Stephan, Gründer und Geschäftsführer der Crowdinvesting-Plattform iFunded.de, befindet dagegen, dass die Befreiung von der Prospektpflicht ein probates Mittel gewesen sei, um Crowdinvesting überhaupt aus den Kinderschuhen zu helfen. Jetzt allerdings sei es Zeit, sich den üblichen Regularien zu beugen - auch um Anleger zu schützen. Ähnlich sieht es der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V., der eine Anpassung des Kleinanlegerschutzgesetzes fordert. Sogenannte Schwarmfinanzierungen seien derzeit durch das Kleinanlegerschutzgesetz im Vergleich zu anderen Kreditgebern privilegiert. Überdies sollte im Sinne des Verbraucherschutzes auch dazugehören, bei Anlagen unter einer Höhe von 2,5 Millionen Euro die Erstellung eines „Prospekts light„ verpflichtend einzuführen. Dies ist laut aktueller Gesetzgebung nicht vorgesehen. „Ein verbindliches Prospekt würde Vergleiche mit anderen Anlagevehikeln ermöglichen“, erklärt Burkhard Dallosch, Vorsitzender des ZIA-Ausschusses Finanzierung. Anleger sollten zudem in den entsprechenden Fällen darauf aufmerksam gemacht werden müssen, dass sie (insbesondere Projektentwicklern) ein Nachrang-Darlehen zum Bau von noch nicht existierenden Immobilien gewähren und nicht etwa einen Anteil an einer Immobilie erwerben. „Im schlimmsten Fall droht dann sogar der Totalverlust„, sagt Dallosch. „Daher wäre aus unserer Sicht eine Fortschreibung der allgemeinen Standardisierungen von Anlageregularien gemäß der EU-Prospektverordnung beziehungsweise des Wertpapierprospektgesetzes sinnvoll. So könnte die Qualität der Grundlage für die Anlageentscheidung deutlich verbessert werden.“