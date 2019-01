Dr. Klaus-Michael Dengler neues Beiratsmitglied der ADI München

Dr. Klaus-Michael Dengler

© Lukas Barth

Dr. Klaus-Michael Dengler, Sprecher der Geschäftsführung der Gewofag, ergänzt den Beirat der ADI

München.

.

Dr. Klaus-Michael Dengler ist seit 2014 Geschäftsführer der Gewofag. Sein besonderes Engagement gilt den wohnungswirtschaftlichen Kernkompetenzen Mietwohnungsneubau und Bestandserhaltung. Als städtische Wohnungsbaugesellschaft sind die Erreichung der anspruchsvollen wohnungspolitischen Ziele der Landeshauptstadt München sein Ziel.



Der Beirat in München setzt sich somit nun aus folgenden zehn Immobilienexperten zusammen:

• René Reif - CEO, René Reif Consulting, München (Vorsitzender des Beirates ADI München)

• Dr. Dirk Brückner - Partner, GSK Stockmann, München

• Dr. Klaus-Michael Dengler, Sprecher der Geschäftsführung der GEWOFAG, München

• Dr. Hanno Haiber - Geschäftsbereich Real Estate, Leiter Geschäftsmodelle und Verträge, Flughafen München GmbH, München

• Stefan Hattenkofer - Mitglied des Vorstandes, Stadtsparkasse München, München;

• Günther Koller - Geschäftsführer, Wilhelm von Finck Hauptverwaltung GmbH, Grasbrunn

• Marcus Müller – Geschäftsführer, ABG Allgemeine Bauträgergesellschaft mbH & Co. KG, München (Projektarbeitsbetreuer)

• Iris Schöberl - Managing Director, BMO Real Estate Partners GmbH & Co. KG, München

• Tim Wiesener - Geschäftsführer der Projektmanagementgesellschaft, Salvis AG, München (Projektarbeitsbetreuer)