Dr. Kilian Mahler wird Managing Partner der DLE Logistiksparte

Dr. Kilian Mahler

Die DLE Group setzt künftig mit der DLE Logistics GmbH auf Logistikimmobilien und holt sich für ihren Expansionskurs mit Dr. Kilian Mahler, bisher Head of Fund Management Logistics and Caverns bei Patrizia, einen ausgewiesenen Experten an Bord.

Kilian Mahler verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Investment- und Fondsmanagement, wobei sein Fokus seit vielen Jahren auf dem Management von Logistikimmobilienfonds liegt. Als Head of Fund Management Logistics and Caverns bei Patrizia verantwortete er verschiedene Immobilien- und Infrastrukturfonds.



„Wir haben in Deutschland ein Momentum in Bezug auf das Segment Value Add Logistics. Bei vielen Bestandsobjekten können Mietsteigerungen realisiert und damit Wert geschaffen werden. Ich freue mich darauf, einen Value Add Logistik Fonds für die DLE Group aufzubauen”, so Mahler.



DLE-Mitgründer und CTO Simon Kempf, der die Investitionsstrategie der Produktsparte Landbanking leitet, erklärte bezüglich des Launches der Logistik-Sparte: „Die steigende E-Commerce-Nachfrage und die Verlagerung von Produktionsstätten hin zum Verbraucher sind Themen, die auch in der Immobilien-Branche eine hohe Relevanz haben. Wir freuen uns, die Chancen, die mit diesem Wachstumsmarkt einhergehen, im Sinne unserer Investoren ergreifen zu können. Hierfür haben wir mit Kilian Mahler einen versierten und erfahrenen Experten für uns gewinnen können.“