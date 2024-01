Dr. Johannes Fütterer erhielt am 23. Januar in Hamburg den erstmals vergebenen Freti Award, mit dem die Freti Initiative talentierte Persönlichkeiten in der Immobilienbranche fördert. Als Gründer und Geschäftsführer von Aedifion unterstützt er Unternehmen dabei, in ihren Gewerbeimmobilien Energie ohne bauliche Maßnahmen zu sparen.

[…]