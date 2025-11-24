Dr. Jan Tibor Böttcher neu in die Geschäftsführung des ZIA berufen

Jan Tibor Böttcher (47) wird als neuer stellvertretender Hauptgeschäftsführer spätestens zum 1. Juli 2026 die Leitungsebene des Zentralen Immobilien Ausschuss e.V (ZIA) um Hauptgeschäftsführerin Aygül Özkan und Geschäftsführer Torsten Labetzki vervollständigen.

.

Jan Tibor Böttcher wird beim ZIA künftig u.a. die Bereiche Klima- und Energiepolitik, Finanzierung sowie Europa verantworten. Er kommt vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), wo er in den vergangenen fünf Jahren den Bereich „Politik und Finanzgruppe“ mit Verantwortung über die Interessensvertretung in Berlin und Brüssel, die Nachhaltigkeitsstrategie und die Geschäftspolitik deutlich weiterentwickeln konnte.



„Wir konnten mit Jan Tibor Böttcher jemanden gewinnen, der nicht nur die Verbändelandschaft in Berlin und Brüssel sehr gut kennt, sondern auch über umfangreiche Erfahrungen sowohl im Bereich Finanzen als auch im Bereich Nachhaltigkeit verfügt. Damit ist er eine ideale Ergänzung für den Verband“, so Iris Schöberl, Präsidentin des ZIA.



„Dem gesamten Finanzbereich, insbesondere Banken und Finanzinstituten, kommt eine Schlüsselrolle im Klimaschutz zu – als Transformationsbegleiter, aber auch bei der Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen. Ich freue mich sehr, beim ZIA als Spitzenverband der deutschen Immobilienwirtschaft eine so verantwortungsvolle Position zu übernehmen, in der beide Ressorts zusammen gedacht und vorangetrieben werden“, betont Böttcher.



Jan Tibor Böttcher ist Jurist und studierte u.a. an der FU Berlin und der Universität Nijmegen (NL). Nach dem Zweiten Staatsexamen und der Promotion startete er seine berufliche Laufbahn im Jahr 2010 bei der international tätigen Wirtschaftskanzlei DLA Piper UK LLP. Im Jahr 2014 wechselte er in den Bundesverband der Deutschen Banken (BdB), bevor er im Jahr 2020 seine berufliche Laufbahn beim BVR fortsetzte.