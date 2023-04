Dr. Holger Wolf wechselt zu Norton Rose Fulbright

Dr. Holger Wolf

Norton Rose Fulbright baut seine Immobilienrechtspraxis in Deutschland weiter aus und gewinnt mit Dr. Holger Wolf, der bislang bei White & Case an Bord war. Er verstärkt das Frankfurter Büro im Bereich Immobilientransaktionen und Restrukturierungen als Partner.

Dr. Holger Wolf verfügt über weitreichende Erfahrungen in der Beratung von gelisteten und privaten Investoren bei komplexen nationalen und grenzüberschreitenden Immobilientransaktionen (Asset und Share Deals), einschließlich der Akquisitionsfinanzierung sowie der Refinanzierung und Restrukturierung von Immobiliengesellschaften. Darüber hinaus hat er Erfahrung mit strukturierten Finanzierungen im Immobilienbereich sowie mit Kapitalmarkttransaktionen für Immobiliengesellschaften (einschließlich Börsengängen). Er berät in- und ausländische Investoren bei der Gesamtstrukturierung ihrer Immobilieninvestitionen an der Schnittstelle zur Steuer-, Regulatorik- und Finanzierungsberatung.