Dr. Hermann Brandstetter wird Vorstandsvorsitzender bei Sedlmayr

Die Sedlmayr Grund und Immobilien AG ernennt Dr. Hermann Brandstetter mit Wirkung zum 1. März 2023 zum Vorsitzenden des Vorstandes. Er führt das Unternehmen ab sofort gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Martin Schumacher und Alexander Adam.

„Mit Dr. Hermann Brandstetter gewinnen wir einen erfahrenen Manager und Immobilienexperten, der nicht nur ein ausgewiesener Kenner des Münchner Marktes und in der Branche bestens vernetzt ist, sondern auch Familienunternehmen kennt“, sagte Dr. Daniela Meier-Meitinger, Vorsitzende des Aufsichtsrates der Sedlmayr Grund und Immobilien AG.



Der studierte Maschinenbauer und promovierte Wirtschaftswissenschaftler war nach Stationen in der Unternehmensberatung als Vorsitzender der Geschäftsführung der Paulaner Brauerei Gruppe und Mitglied des Vorstandes der damaligen Bayerischen Brau Holding tätig, anschließend als kaufmännischer Geschäftsführer in der Hubert Burda Media Gruppe und als geschäftsführender Gesellschafter der Conversio Management- und Beteiligungsgesellschaft.



Von 2008 bis 2013 war Dr. Hermann Brandstetter Geschäftsführer der Projektentwicklungsgesellschaft RWTH Aachen Campus. Danach setzte er seine berufliche Laufbahn in der Bayerischen Hausbau fort und übernahm von bis 2014 bis 2018 in der Geschäftsführung die Verantwortung für das Ressort Immobilien und Rechnungswesen. Anschließend fungierte er als Vorsitzender der Geschäftsführung mit der Verantwortung für das Ressort Development. Zum 1. April 2019 legte er seine operativen Funktionen in der Bayerischen Hausbau nieder, um im Vorstand der Schörghuber Gruppe (SG) – dem er bereits seit dem 1. April 2016 angehörte – als Finanzvorstand (CFO) erweiterte Aufgaben wahrzunehmen.



Neben seinen operativen Funktionen hat Dr. Hermann Brandstetter im Rahmen seiner Vorstandstätigkeit in der SG, aus der er im vergangenen Jahr ausgeschieden ist, verschiedene Mandate ausgeübt, so als Aufsichtsratsmitglied der Paulaner Brauerei Gruppe, als Board Member der Productos del Mar Ventisqueros S.A. in Chile, als Verwaltungsratsvorsitzender der Arabella Hospitality SE sowie als Aufsichtsratsvorsitzender der Kulmbacher Brauerei AG.