Dr. Hans-Ulrich Templin folgt auf Uwe Trautmann bei Helaba Invest

Dr. Hans-Ulrich Templin

Uwe Trautmann (61), Vorsitzender der Geschäftsführung, verabschiedet sich nach 41 Berufsjahren, davon 25 Jahre in der Geschäftsführung der Helaba Invest, zum 31. August 2020 in den Ruhestand. Trautmann übergibt den Staffelstab an Dr. Hans-Ulrich Templin (56), der 2001 zur Helaba Invest kam und seit 2004 als Mitglied der Geschäftsführung die Bereiche Asset Management Wertpapiere sowie das Trading Desk verantwortet.

„Mit überaus großem Erfolg hat Uwe Trautmann in den vergangenen 25 Jahren die wichtigsten strategischen Weichenstellungen der Gesellschaft mitgestaltet und verantwortet. Sein Verdienst ist es, dass die Helaba Invest heute bei Investoren zu den führenden Anbietern für institutionelles Asset Management sowohl für liquide als auch illiquide Assets zählt. Auch die strategische Entscheidung zur Positionierung der Helaba Invest als Master-KVG wurde maßgeblich durch ihn vorbereitet“, erklärt Hans-Dieter Kemler, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Helaba Invest. „Gleichzeitig freut es mich sehr, dass wir Dr. Templin als künftigen Sprecher der Geschäftsführung für die Nachfolge gewinnen konnten. Mit seiner Erfahrung und seiner hohen Reputation sowohl in der Sparkassen-Finanzgruppe als auch bei institutionellen Kunden ist er eine wichtige Säule in der Geschäftsführung der Helaba Invest.“



Die Nachfolge von Dr. Hans-Ulrich Templin tritt Olaf Tecklenburg (46) an, der zum 1. September in die Geschäftsführung der Helaba Invest bestellt wird. Tecklenburg ist seit 19 Jahren in der Gesellschaft tätig und war zuletzt als Hauptabteilungsleiter für das Asset Management Wertpapiere verantwortlich.