Dr. Hagen Lessing übernimmt Leitung von Ista

Ista CEO Thomas Zinnöcker (59) wird zum 01. Juni die Leitung des Unternehmens an Dr. Hagen Lessing (47) übergeben. Lessing ist bereits seit Oktober 2019 Deutschland-Chef und stellvertretender CEO bei Ista.

„Nach mehr als fünf Jahren an der Spitze von Ista ist für mich wie seit langem geplant die Zeit gekommen, den Weg für die nächste Generation freizumachen. Damit gewinne ich auch Freiraum, um meine Erfahrung und mein Wissen in verschiedenen Funktionen in Gesellschaft und Wirtschaft weiterzugeben“, sagt Thomas Zinnöcker. „Ich habe Hagen Lessing als meinen Wunschnachfolger zu Ista geholt und mit ihm den Übergang vorbereitet. Ich bin sicher, dass Hagen Lessing zusammen mit dem gesamten Team von Ista das Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln wird.“



Zinnöcker gelang es, langfristig orientierte Investoren zu gewinnen und die Weichen für nachhaltiges Wachstum zu stellen. Dazu leitete er die strategische Neuausrichtung des Unternehmens hin zu einem kundenorientierten Lösungspartner für die Immobilienwirtschaft mit den Schwerpunkten Energieeffizienz, Sicherheit, Gesundheit und Dienstleistungen ein. Unter seiner Führung erfolgte der Ausbau der digitalen Infrastruktur von 11 Millionen auf heute mehr als 30 Millionen smarter Messgeräte, die Verbrauchsdaten automatisiert übertragen. Ista betreut mehr als 13 Millionen Haushalte in 22 Ländern.



Lessing ist promovierter Wirtschaftsingenieur. Er war insgesamt mehr als 15 Jahre für die Boston Consulting Group tätig und hat in dieser Zeit Kunden in der Energie- und Immobilienwirtschaft betreut. Als Geschäftsführer von ista Deutschland treibt er die Digitalisierung weiter voran und baute unter anderem eine 30-köpfige Spezialeinheit für digitale Vertriebswege und Services auf. Lessing intensivierte zudem die Zusammenarbeit mit den PropTechs Facilioo und Objego und baute das digitale Produktangebot weiter aus. „Große Immobilienunternehmen sind seit Jahren unsere Partner bei der Digitalisierung der Immobilienwirtschaft“, so Lessing. „Künftig werden wir allen Kunden, auch den kleinen und mittleren Unternehmen, unsere Unterstützung bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse anbieten. Wir werden dazu massiv in Hardware wie Software investieren, um unser Angebot als Tech-Unternehmen der Immobilienwirtschaft auszubauen. Unser Ziel ist, unseren Kunden mit klugen Lösungen zu helfen, Immobilien smart und nachhaltig zu machen.“