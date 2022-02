Dr Gisela Schulte Memorial Award erstmals verliehen

Die gemeinnützige IREBS Foundation for African Real Estate Research hat Prof. Modupe Omirin und ihre Doktorandin Esther Thontteh für die Studie „Barriers to Housing Development in Lagos Fringe Areas“ ausgezeichnet. Es handelt sich um die erste Verleihung des zur Förderung von Frauen ausgelobten „Dr Gisela Schulte Memorial Award for Women in African Real Estate“.

Der empirische Beitrag beleuchtet Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in den Außenbezirken von Lagos, Nigeria. Der Award war auf Vorschlag des Stiftungsvorstands von Spendeneingängen nach dem Ableben von Frau Dr. Gisela Schulte-Daxbök ausgelobt worden und kann jährlich vergeben werden. Der Preis ist mit 2.000 US-Dollar dotiert.