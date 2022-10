Die Paribus-Gruppe hat Dr. Georg Reul zum Geschäftsführer der Paribus Holding GmbH & Co. KG und der Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH bestellt. Neben immobilienbezogenen Zuständigkeiten in der Holding wird Reul in der regulierten Kapitalverwaltungsgesellschaft insbesondere für den Ausbau des Private-Equity-Geschäfts verantwortlich sein.

