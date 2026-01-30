Dr. Eike-Johannes Hoff wird Geschäftsführer der Gewobag EB

Die Gewobag hat Dr. Eike-Johannes Hoff zum 1. Januar 2026 zum Geschäftsführer ihrer Tochtergesellschaft Gewobag EB ernannt. Er wird die Projektentwicklungs- und Baugesellschaft künftig gemeinsam mit Markus Terboven leiten. Ziel ist die stabile Umsetzung der Neubauziele in Berlin.

.

Dr. Hoff ist seit 2017 in leitenden Funktionen innerhalb der Gewobag-Gruppe tätig, zuletzt unter anderem als Prokurist der Gewobag EB und als Leiter Recht der Gewobag. In dieser Zeit hat er maßgeblich an der Akquisition und Umsetzung komplexer Neubau- und Entwicklungsprojekte mitgewirkt.



In seiner neuen Funktion wird Dr. Hoff gemeinsam mit Markus Terboven die Planung, Entwicklung und Realisierung von Neubau- und Quartiersprojekten verantworten. Die Gewobag EB nimmt innerhalb des Konzerns eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Wachstums- und Neubauziele ein und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Berlin.



Markus Terboven, Vorstand der Gewobag und zugleich Geschäftsführer der Gewobag EB, betont: „Mit Dr. Eike-Johannes Hoff haben wir einen Geschäftsführer berufen, der die Gewobag EB, ihre Projekte und die besonderen Anforderungen eines landeseigenen Wohnungsunternehmens aus eigener Erfahrung kennt. Er steht für Verlässlichkeit, fachliche Tiefe und eine klare Orientierung an Qualität, Wirtschaftlichkeit und sozialer Verantwortung. Wir sind überzeugt, dass er die Gewobag EB erfolgreich weiterentwickeln und einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung unserer Neubau- und Entwicklungsziele leisten wird.“