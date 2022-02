Dr. Christoph Peitz verstärkt Sprengnetter Property Valuation Finance

Zum 01. Februar erweiterte die Sprengnetter Property Valuation Finance GmbH ihre Geschäftsführung: Dr. Christoph Peitz wird ab sofort gemeinsam mit Faruk Bulut die Geschäfte der Gesellschaft führen.

.

Die Verteilung der Managementverantwortung soll Raum für kontinuierliches Wachstum und Innovationen schaffen. Jan Sprengnetter zieht sich zeitgleich aus dem operativen Management zurück, um sich auf die Weiterentwicklung der Sprengnetter Unternehmensgruppe zu fokussieren.



Dr. Peitz bringt seine jahrelange Erfahrung in der Produktentwicklung, Produktstrategie und technischen Unternehmensstrategie mit. „Dr. Peitz ist eine erfahrene Führungskraft mit technischem und konzeptionellen Spitzen-Know-how, vereint mit fundierten Kenntnissen sowohl aus der Softwareentwicklung als auch aus der Prozessoptimierung. Ich freue mich sehr, dass wir mit ihm einen ausgewiesenen Experten gewinnen konnten. So stellen wir als Unternehmen unser Know-how auf eine noch breitere Basis“, erläutert Jan Sprengnetter. „Seine Expertise in der Strategie- und Innovationsberatung wird maßgeblich dazu beitragen, dass wir unser Geschäftsmodell bei gleichzeitiger hervorragender Betreuung der Kernmärkte weiterentwickeln können.“