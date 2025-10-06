Cookie Fehler:



Immobilien-Nachrichten » Personalien
   
Digitalisierung trifft Dekarbonisierung

Dr. Christoph Holzmann steigt bei &Ensa ein

Dr. Christoph Holzmann MRICS stieg zum 1. Oktober in die Geschäftsführung der &Ensa GmbH ein. Er verkündete seinen Neustart heute zum Messestart. Der Betriebswirt wird die Bereiche Finanzen (CFO) und Technologie (CTO) verantworten.

[…]