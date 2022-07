Dr. Andreas Muschter wechselt von Zech zu Edge

Dr. Andreas Muschter

© Privat

Dr. Andreas Muschter FRICS verlässt die Zech Group und wechselt zu Edge. Zum 1.10.2022 wird er bei dem Projektentwickler seine neue Position als CEO für die DACH-Region bekleiden. Er folgt damit auf Martin Rodeck, der sein Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung zum 30.06.2022 niedergelegt hatte [wir berichteten].

.

Bei Edge wird Muschters Tätigkeitsschwerpunkt Deutschland sein und, damit verbunden, die Märkte in Österreich und der Schweiz zu erschließen. Zudem wird er auch Mitglied im Executive Committee des Projektentwicklers.



„Ich freue mich, dass wir mit Andreas Muschter eine Persönlichkeit des deutschen Immobilienmarktes gewinnen konnten. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Investment-, Asset- und Fondsmanagement bin ich sicher, dass wir die nachhaltigen, innovativen und digitalen Lösungen für unsere Kunden weiterentwickeln und am Wachstum von Edge arbeiten können. Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft unseres Unternehmens gemeinsam mit Andreas zu gestalten“, kommentiert Coen van Oostrom, Gründer und CEO Edge.



„Ich verstehe und respektiere den Wunsch von Andreas Muschter, wieder die direkte Verantwortung für eine operative Gesellschaft zu übernehmen“ sagt Kurt Zech, CEO Zech Group SE.



„Die Entscheidung, eine der spannendsten und erfolgreichsten Gruppen unserer Branche zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen. Ich habe mit sehr vielen Unternehmern und Unternehmen zusammenarbeiten dürfen. Gerade der Blick in die Bauwirtschaft hat meine Erfahrungen aus dem Asset Management und der Projektentwicklung abgerundet und vervollständigt", so Muschter. „Mein Herz schlägt für Immobilien, Kunden, Mitarbeiter, Führung und die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation. All das kommt perfekt bei Edge zusammen und ich hoffe, das Unternehmen gemeinsam mit dem gesamten Team auf dem erfolgreichen Weg weiterentwickeln zu können“ kommentiert Muschter seinen Wechsel zu Edge.



Dr. Andreas Muschter FRICS, ist seit Februar 2021, nach einem kurzen Zwischenstopp bei The Student Hotel [wir berichteten], für die Zech Group tätig [wir berichteten]. Dort verantwortet er zusammen mit seinem Vorstandskollegen Rainer Eichholz den Geschäftsbereich Real Estate. Zuvor war er über 10 Jahre bei der Commerz Real AG beschäftigt, davon 7,5 Jahre als CEO. Begonnen hat der promovierte Jurist seine Karriere 2001 bei der Commerzbank AG, wo er zum Schluss die M&A-Aktivitäten der Bank verantwortete.