Dr. Andreas Mattner verlässt die ECE

Dr. Andreas Mattner wird, wie langfristig geplant, die ECE zum 31. Mai 2023 aus Altersgründen als Geschäftsführer der ECE Development & Consulting verlassen.

„Andreas Mattner hat in den 30 Jahren bei der ECE ganz maßgeblich und sehr erfolgreich unseren Bereich für die Entwicklung von großen Gewerbeimmobilien abseits der Shopping-Center aufgebaut. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er uns auch nach Erreichen unserer Regelaltersgrenze für Geschäftsführer noch drei Jahre zur Verfügung gestanden hat und uns in den kommenden Jahren als Berater weiterhin unterstützen wird.“, so Alexander Otto, CEO der ECE Group.



Dr. Andreas Mattner bleibt zudem Vorstandsvorsitzender der ECE-Unternehmensstiftung „Lebendige Stadt“ sowie Vorsitzender des ESG-Boards der ECE. Er ist darüber hinaus Präsident des ZIA, Aufsichtsratsvorsitzender der Hamborner Reit AG und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Euref AG.