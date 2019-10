Dr. Andreas C. Kleinau wird neuer Geschäftsführer der HafenCity Hamburg

Dr. Andreas C. Kleinau

Dr. Andreas C. Kleinau (53), Mit-Begründer, Co-Gesellschafter und Geschäftsführer der international in der Immobilienwirtschaft tätigen Beratungsgesellschaft Combine Consulting wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 1. November 2020 verlassen. Der promovierte Betriebswirt wechselt in die Geschäftsführung der städtischen HafenCity Hamburg (HCH) GmbH und übernimmt dort Ende 2021 den Vorsitz.

„Wir lassen Dr. Kleinau nur ungern von Bord gehen. Er verfügt über ein ausgeprägtes Netzwerk in Wirtschaft, Politik und Verwaltung und hat insbesondere im Bereich der strategischen Immobilienberatung mit einer Reihe hochkarätiger Projekte spürbar zum Erfolg von combine Consulting beigetragen“, sagt Co-Gesellschafter Matthias Pietzcker, der zusammen mit den Co-Gesellschaftern Dr. Sandra Breuer und Oliver A. Dittmar die Geschäftsführung der Unternehmensberatung komplettiert. „Dafür danken wir Dr. Kleinau ausdrücklich. Wir respektieren selbstverständlich seinen Wunsch nach Veränderung – und sehen gleichzeitig in der Personalentscheidung der HCH auch eine Auszeichnung für die hervorragende Arbeit, die combine Consulting als führendes Beratungsunternehmen der Immobilienwirtschaft für ihre Kunden leistet.“



Combine Consulting ist 2015 aus der Fusion von Macon, deren Gründungsgesellschafter Oliver Dittmar und Dr. Andreas C. Kleinau waren, und Quickborner Team (QT) hervorgegangen. Die combine-Geschäftsführung blickt ungeachtet der bevorstehenden personellen Veränderungen zuversichtlich in die Zukunft. „Es ist uns in den vergangenen fünf Jahren im Führungsteam gemeinsam gelungen, Profil und Ausrichtung von combine zu schärfen und zukunftssicher zu machen“, sagt Pietzcker. Auch künftig werde combine auf die zentralen Themen „Workplace“, Change Management, Optimierung von Immobilienportfolios (CREM-Beratung) und strategische Immobilienberatung setzen – und die Geschäftsbereiche konsequent weiter ausbauen und stärken.