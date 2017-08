DQuadrat Living verstärkt Geschäftsführung mit Jens Philipsenburg

Jens Philipsenburg

DQuadrat Living holt Jens Philipsenburg an Bord, um mit der Marke Harbr. Hotel & Boardinghouse und einem weiteren Konzept zu expandieren.

.

Die Ludwigsburger Hotelspezialisten stellen sich personell neu auf. Seit dem 1. August 2017 verstärkt Jens Philipsenburg RICS die Geschäftsführung, der bereits Thomas Fülster und Oliver Wilm angehören. Philipsenburg wird künftig für die Grundstücksakquisition zuständig sein und gemeinsam mit Fülster den operativen Betrieb des Unternehmens verantworten.



Der 41-jährige Jens Philipsenburg war zuvor neun Jahre bei der Success Hotel Consult GmbH, davon sechs Jahre als Geschäftsführer. Nach dem Studium zum Diplom-Geograph arbeitete er zunächst in der Tourismusberatung, um sich dann nach einem berufsbegleitenden Masterstudium zum Immobilienökonom ganz auf die Hotellerie zu fokussieren.



DQuadrat Living ist mit der Marke Harbr. Hotel & Boardinghouse auf Wachstumskurs: Nach der erfolgreichen Eröffnung des ersten Harbr. in der Wilhelm-Bleyle-Straße 6 in Ludwigsburg im vergangenen September entstehen bereits zwei neue Hotels. In der Reichenaustraße in Konstanz, das im Herbst 2018 seine Eröffnung feieren soll, sind die Bauarbeiten für den Neubau bereits angelaufen [wir berichteten]. Für den neuen Standort im Heilbronner Zukunftspark wartet das Unternehmen derzeit auf die Baugenehmigung. Laut des Unternehmens sollen weitere Standorte folgen, außerdem sei ein neues Budget-Hotelkonzept für Longstay-Gäste in der Planung. Die Projekte werden alle von der DQuadrat Real Estate realisiert. Die beiden Harbr. in Ludwigsburg und Heilbronn im Auftrag eines Family Offices, in Konstanz gibt es zudem eine weitere Beteiligung.