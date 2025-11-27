DQuadrat Living übernimmt Ibis Styles Tübingen

DQuadrat Living hat zum 17. November 2025 das Ibis Styles Tübingen übernommen und damit sein zweites Accor-Franchisehaus in Betrieb genommen. Das Unternehmen setzt seinen Wachstumskurs in der Neckar-Alb-Region konsequent fort, während das Hotel mit seinen 126 Zimmern ohne Unterbrechung weiterläuft und nun schrittweise in das bestehende Portfolio integriert wird.

Das Ibis Styles Tübingen verfügt über 126 moderne und gemütlich eingerichtete Zimmer sowie ein gastronomisches Angebot für jedermann. Durch die Integration des Hotels in das Portfolio der DQuadrat Living profitieren Gäste weiterhin vom gewohnten Ibis-Styles-Standard, einem gästeorientierten Service sowie den hohen Qualitäts- und Serviceansprüchen des Unternehmens.



„Die operative Übernahme des Ibis Styles Tübingen ist ein wichtiger Meilenstein für unsere strategische Weiterentwicklung“, erklärt Jens Philipsenburg, Geschäftsführer der DQuadrat Living GmbH. „Die ausgezeichnete Lage, das starke Potenzial und das engagierte Team des Hauses bieten ideale Voraussetzungen, um unseren Gästen ein noch vielfältigeres Erlebnis zu bieten und gleichzeitig neue Zielgruppen zu erschließen.“



Die kommenden Monate stehen im Zeichen einer sanften Übernahme des Hotels in den Betrieb. Das Team vor Ort soll bestehen bleiben, der laufende Hotelbetrieb wird ohne Einschränkungen fortgesetzt.



Mit der erfolgreichen Übernahme baut die DQuadrat Living ihr Portfolio auf insgesamt neun Hotels und Boardinghäuser in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen aus und setzt ihre Mission fort, moderne Gastlichkeit mit nachhaltigem und verantwortungsvollem Handeln zu verbinden.