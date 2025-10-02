Budget-Markt
Dquadrat Living eröffnet Longstay-Konzept „Schlafwerk“ in Köln-Poll
Die Dquadrat Living GmbH hat am ersten Oktober die Eröffnung ihres zweiten „Das Schlafwerk“-Standorts gefeiert. Das digitale Longstay-Konzept bietet 130 Zimmer und richtet sich an Handwerker, Familien, Backpacker und Messegäste.
„Viele Zielgruppen brauchen heute flexible, kostengünstige und dennoch qualitativ hochwertige Unterkünfte – ob für Tage, Wochen oder Monate. Mit dem Schlafwerk schließen wir diese Lücke zwischen klassischem Hotel, Boardinghouse und Ferienwohnung“, sagte Jens Philipsenburg, Geschäftsführer der Dquadrat Living GmbH. „Köln ist für uns der perfekte Standort, um das Konzept weiter erfolgreich umzusetzen.“
Mit 130 modern ausgestatteten Zimmern und digital gesteuerten Services richtet sich das neue Hotel am Taubenholzweg 8 an eine breite preisbewußte Zielgruppe, die günstige Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmer suchen. Neben den Unterkünften bietet jedes Schlafwerk bietet auch ausreichend Parkplätze an, die sich auch für größere Fahrzeuge eignen. Der Standort nahe der Messe Köln überzeugt durch seine zentrale Lage, eine gute Verkehrsanbindung und fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeiten.
Bei dem Objekt in der Domstadt handelt es sich um den zweiten, eröffneten Standort der Dquadrat Living Hotelmarke „Das Schlafwerk“, die das Unternehmen in 2020 gelauncht hat [wir berichteten]. Anfang 2021 feierte bereits das Schlafwerk Stuttgart in Korntal-Münchingen seine Eröffnung. Die damals in Hannover angekündigte Projektentwicklung wurde indes nicht mehr weiterverfolgt, da es laut Dquadrat Living durch Nachbarschaftseinsprüche keine Baugenehmigung für ein Hotel gegeben hätte.