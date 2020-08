DQuadrat beruft Gregor Thomas in die Geschäftsführung

Die DQuadrat Real Estate GmbH aus Ludwigsburg hat seit Juli eine Vierer-Spitze: Gregor Thomas (52) ergänzt die Geschäftsführung, der weiterhin Dr. Albert Dürr, Hans Schmid und Oliver Wilm angehören. Er übernimmt insbesondere Aufgaben von Wilm, der im März dieses Jahres in die Geschäftsführung der Wolff & Müller Holding aufgerückt ist [wir berichteten] und seine operative Tätigkeit beim Ludwigsburger Projektentwickler reduziert hat.

.

Thomas ist Jurist mit viel Führungserfahrung im Immobilien-, Grundstücks- und Projektmanagement. Er war viele Jahre für die Kaufland Stiftung tätig und hat dort große Aufbau- und Expansionsvorhaben im In- und Ausland geleitet – zuletzt als Geschäftsführer bei Kaufland Australien. Von Mitte 2019 bis Mitte 2020 hat er als selbständiger Berater mehrere Startups beim Markteintritt in Deutschland und Europa unterstützt. „Herr Thomas bringt die langjährige Erfahrung, aber auch den Pionier- und Unternehmergeist mit, den wir für die Weiterentwicklung und Umsetzung unserer innovativen Immobilienprojekte brauchen. Wir freuen uns sehr, dass er an Bord ist“, erklärt Wilm.



„Bei DQuadrat Real Estate möchte ich dazu beitragen, dass neuer bezahlbarer Wohnraum entsteht – wir setzen hier unter anderem auf modulares Bauen. Wir arbeiten an weiteren urbanen Konzepten, die Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Mobilität miteinander verknüpfen. Ein wichtiges Ziel ist auch die Expansion der neuen Hotelmarke ‚Das Schlafwerk'“, berichtet Thomas. Ein erstes Haus des Budget-Produkts für Langzeitgäste entsteht derzeit in Korntal-Münchingen bei Stuttgart, geplant sind bis zu 15 Standorte in Metropolregionen [Neue Hotelmarke „Das Schlafwerk“ startet in Stuttgart, Hannover und Köln]. Die Häuser werden von der Tochtergesellschaft DQuadrat Living betrieben. Der neue Geschäftsführer wird außerdem das bestehende Immobilienportfolio der DQuadrat Real Estate weiterentwickeln. Intern gilt es, die bisherige Digitalisierungs- und Prozessoptimierungsstrategie weiterzuführen.