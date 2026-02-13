DPI kauft für Ankaufsmandat Lidl-Markt in Emden

Die DPI Deutsche Projekt Invest GmbH hat für eines ihrer Ankaufsmandate im Rahmen eines Asset Deals einen langfristig an Lidl vermieteten Nahversorger mit einer Fläche von 1.780 m² in Emden für den Eigenbestand der Objektgesellschaft erworben. Der Kaufvertrag für die Immobilie in der Fritz-Reuter-Straße 6 wurde im 4. Quartal 2025 geschlossen. Im Rahmen der Transaktion wurde die Käuferin voll umfänglich von der DPI beraten. Über die Kaufpreishöhe wurde Stillschweigen vereinbart.

