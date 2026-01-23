Cookie Fehler:

Revitalisierungsprojekt

DPI erwirbt leerstehenden Real-Markt in Querfurt

Die DPI Deutsche Projekt Invest GmbH hat für eines ihrer Ankaufsmandate im Rahmen eines Asset Deals ein leerstehendes, ehemaliges real,- SB-Warenhaus in Querfurt (Sachsen-Anhalt) erworben. Die Transaktion erfolgte im 4. Quartal 2025, dabei wurde die Käuferin voll umfänglich von der DPI beraten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Geplant ist die Revitalisierung des Standortes als Nahversorgungs- und Fachmarktzentrum für den eigenen Bestand.

