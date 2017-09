Der internationale Paket- und Expressdienstleister DPD hat am Dienstag ein neues Paketsortierzentrum im badischen Steinen in Betrieb genommen. Für das 78. Depot von DPD Deutschland hat das Unternehmen rund 16 Millionen Euro investiert. Am neuen Standort nahe der schweizerischen Grenze bei Lörrach

Fotos: Martin Frick/mail@martinfrick.de



[…]