Douglas eröffnet Flagship-Store am Jungfernstieg in Hamburg

Douglas hat eine rund 1.000 m² große Einzelhandelsfläche in absoluter Bestlage von Hamburg an angemietet, um dort einen Flagship-Store zu eröffnen. Die Verkaufsfläche über zwei Ebenen befindet sich im Haller Haus, dem Nachbargebäude des Alsterhauses, am Jungfernstieg 24 in Hamburg. Das historische Gebäude - sowie die umliegenden - wird aktuell von Art-Invest umfassend neu entwickelt [wir berichteten] und in Zukunft sowohl dem aktuellen Mieter Commerzbank, als auch Douglas als Filiale dienen. Die Eröffnung des repräsentativen Flagships-Stores ist für 2020 geplant. Comfort war beratend tätig.

