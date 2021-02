Douglas dünnt Filialgeschäft massiv aus

Die Corona-Pandemie hinterlässt im stationären Handel ihre Spuren. Während die Umsätze in den Läden aufgrund der Lockdowns stark eingebrochen ist, hält ein sta­rke­s P­lus­ im­ E-­Com­mer­ce den Um­sat­z der Parfümeriekette aber fa­st ­sta­bil­ be­i ü­ber­ 3 ­Mrd­. E­uro. Der starke Online-Zuwachs zieht aber Konsequenzen nach sich: Europaweit werden über 500 Filialen geschlossen, 60 davon in Deutschland.

Douglas beschleunigt das Wachstum im digitalen Handel und hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 (zu Ende September) nach einem signifikanten Anstieg um 40,6 Prozent im E-Commerce einen Umsatz von 822 Mio. Euro erreicht. Dank der Zuwächse im E-Commerce weist die Parfümeriekette trotz massiver Einbrüche im Filialgeschäft nach mehrmonatigen Lockdowns einen Konzernumsatz von 3,2 Mrd. Euro aus, der damit nur um 6,4 Prozent unter dem Rekordwert des Vorjahres von 3,5 Mrd. liegt.



Durch einen massiven Ausbau des Online-Geschäfts hat Douglas im gesamten Kalenderjahr 2020 im E-Commerce erstmals mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz erzielt. Die monatelangen Lockdowns während der COVID-19-Pandemie haben den allgemeinen Trend zum Online-Shopping zusätzlich beschleunigt. Angesichts dieses nachhaltig veränderten Käuferverhaltens in Richtung online hat Douglas bereits seit Sommer 2020 das gesamte europäische Filialnetz sorgfältig überprüft, Anpassungen angekündigt und diese Analyse jetzt abgeschlossen. Von derzeit europaweit 2.400 Standorten sollen rund 500 geschlossen werden – der Großteil davon in Südeuropa. Von den mehr als 430 Filialen in Deutschland sind rund 60 von den Maßnahmen betroffen.



Aktuell befinden sich u.a. folgende Douglas-Filialen auf der Schließungsliste:

• Aachen, Aquis Plaza

• Andernach, Bahnhofstraße

• Berlin, Schloßstraße

• Berlin, Stromstraße

• Bielefeld, Einkaufszentrum Loom

• Dortmund, Thier-Galerie

• Dresden, Seestraße

• Düsseldorf, Nordstraße

• Düsseldorf, Düsseldorf-Arcaden

• Düsseldorf, Schadow-Arcaden

• Erfurt, Anger

• Essen, Einkaufszentrum Altenessen

• Essen, Kettwiger Straße

• Flensburg, Förde Park

• Frankfurt, Borsigallee

• Halle, Neustädter Passage

• Hamburg, Altona, Neue Große Bergstraße

• Hamburg, Europa-Passage

• Hamburg, Volksdorf, Claus-Ferck-Straße

• Hannover, Ernst-August-Galerie

• Kaiserslautern, Stadtgalerie

• Kassel, City Point (ECE-Center)

• Kempten, Fischerstraße

• Koblenz, Forum Mittelrhein

• Köln, Ehrenstraße

• Köln, Hohe Straße

• Köln, Neusser Straße

• Köln, Sülzburgstraße

• Leipzig, Grimmaische Straße

• Leipzig, Ludwigsburger Straße

• Ludwigsburg, Marstall

• Mainz, Schusterstraße

• Menden, Hauptstraße

• Mönchengladbach,Stresemannstraße

• Mühlheim, Forum City

• München, Leopoldstraße

• München, Passauer Straße

• Neu-Ulm, Glacis-Galerie

• Oldenburg, Schlosshöfe

• Osnabrück, Nikolaiort

• Paderborn, am Rathausplatz

• Pirmasens, Hauptstraße

• Regensburg, Arcaden

• Saarbrücken, Europagalerie

• Schenefeld, Stadtzentrum

• Schwäbisch Gmünd, Bocksgasse

• Schweinfurt, Stadtgalerie

• Schwerte, Hüsingstraße

• Stuttgart, Königstraße

• Verden, Große Straße

• Weinheim, Bahnhofstraße

• Witten, Bahnhofstraße

• Wuppertal, City-Arkaden



Frühere Filialschließungen hätten laut Douglas gezeigt, dass deren Umsätze nicht verloren gehen, sondern Teile in umliegende Filialen sowie in den Online-Shop übertragen werden. Zusammen mit weiteren Maßnahmen gewinnt das Unternehmen durch die Neuaufstellung des Filialnetzes vom kommenden Geschäftsjahr an einen laufenden EBITDA-Beitrag von rund 120 Millionen Euro jährlich für die weitere Umsetzung der Zukunftsstrategie.