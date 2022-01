Dosteba GmbH mietet knapp 5.000 m² in Reutlingen

Die Dosteba GmbH mietet knapp 5.000 m² Lager- und Bürofläche im Westen von Reutlingen. Die Tochter der Schweizer Dosteba AG ist auf den Vertrieb von wärmebrückenarmen Montageelementen spezialisiert und bereits seit 2008 in der Großstadt zwischen Stuttgart und Ulm ansässig.

Das Unternehmen war aus Expansionsgründen auf der Suche nach einer größeren Fläche in der näheren Umgebung. Die neue Niederlassung befindet sich keine vier Kilometer von dem bisherigen Standort der Dosteba entfernt. Die Lagerhalle ist komplett umfahrbar und mit rund 14 Metern Deckenhöhe hochregallagerfähig. Der Bezug der ca. 4.750 m² Hallen- und ca. 250 m² Büroflächen ist noch im Januar geplant. Durch die unmittelbare Nähe zur Bundesstraße B28 sind sowohl Reutlingen als auch Stuttgart schnell erreichbar.



„Nahe des Dreiländerecks und mit direkter Anbindung an die Bodenseeregion und die Schweiz ist Reutlingen ein gefragter Logistikstandort. Das macht sich auch bei der Flächenverfügbarkeit bemerkbar. Eine Immobilie in dieser Lage und noch dazu so nahe am bisherigen Standort ist ein echter Glücksgriff“, sagt Ingo Volk, Head of Industrial & Logistics Letting bei der Logivest Stuttgart.