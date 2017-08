Dortmunder Wohnungsmarkt hält mit dem Wachstum nicht Schritt

Wachsende Einwohnerzahl, dynamische Dienstleistungs- und Technologieunternehmen und sechs attraktive Hochschulen stehen für die prosperierende Entwicklung Dortmunds. Der Wohnungsmarkt hat mit dem Wachstum nicht Schritt gehalten. Der Wohnungsleerstand liegt mittlerweile unter 2 % und die Mieten steigen kontinuierlich.

Höhere Mieten im Süden

„Die räumliche Differenzierung des Mietniveaus zeigt, dass sich die Innenstadt und der Süden bei der Miethöhe signifikant vom restlichen Stadtgebiet abgrenzen“, erläutert Wolfram Rother, Leiter Wohn- und Geschäftshäuser bei Engel & Völkers Commercial Dortmund. Demzufolge beträgt die Differenz zwischen den Angebotsmieten in Hombruch (7,54 Euro/m²) und Lütgendortmund, Mengede oder Scharnhorst (6,13 Euro/m²) zwar lediglich 1,41 Euro/m². Der Blick auf den dortigen prozentualen Anstieg der Angebotsmieten zeigt jedoch einen Unterschied von 5,1 Prozentpunkten. „Junge Familien und die 51.000 Studierenden, die vorrangig Wohnraum in innenstadtnahen Lagen mit einer guten Verkehrsinfrastruktur suchen, müssen immer tiefer in die Tasche greifen“, so Rother. Die stadtweit errechnete Angebotsmiete lag im ersten Quartal 2017 bei 6,93 Euro/m². Dies ist ein Anstieg um 4,5 % gegenüber dem Vorjahr.



Attraktives Umfeld für Investoren

Diese Situation stellt für Investoren auf dem Markt für Wohn- und Geschäftshäuser* ein attraktives Geschäftsumfeld dar: Im Jahr 2016 lag die Transaktionsanzahl mit 379 registrierten Transaktionen rund 12 % über dem Vorjahreswert. Das Geldvolumen nahm hingegen um 2 % ab, bewegt sich mit 252 Mio. Euro aber auf einem hohen Niveau. „Grund für diesen Rückgang sind die geringeren Objektgrößen, die mit einer durchschnittlichen Fläche von 913 m² unter dem Wert von 2015 mit 1.310 m² lagen“, weiß der Immobilienmarktexperte.



Steigende Kaufpreise in allen Lagen

Die Ruhrgebietsmetropole stellt insbesondere für regionale Investoren eine attraktive Anlagealternative zu den verhältnismäßig hochpreisigen Großstädten Köln und Düsseldorf dar. Laut dem aktuell erschienenen „Marktreport Wohn- und Geschäftshäuser Dortmund“ von Engel & Völkers Commercial gewinnt Dortmund gleichzeitig auch bei institutionellen sowie internationalen Investoren an Bedeutung. Aufgrund des hohen Preisniveaus und der vorherrschenden Angebotsknappheit in Städten wie Berlin, München oder Hamburg weichen diese zunehmend auf B-Standorte wie Dortmund aus. Die Nettoanfangsrenditen bieten hier mit durchschnittlich 7,2 % in der guten Lage ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Die anziehende Nachfrage führt in allen Lagen zu steigenden Kaufpreisen. So liegen die Faktoren im Maximum bei dem 17,9-Fachen der Jahresnettokaltmiete – in Ausnahmefällen werden für Liebhaberobjekte auch höhere Faktoren aufgerufen. Das in den letzten Jahren gestiegene Preisniveau veranlasst Eigentümer zudem, ihre Anlageimmobilie zum bestmöglichen Preis zu verkaufen.



Funktionierendes Marktumfeld

Zahlreiche Stadtentwicklungsmaßnahmen und die positiven ökonomischen Rahmenbedingungen werden auch zukünftig auf dem Markt für Wohn- und Geschäftshäuser in Dortmund für eine

dynamische Entwicklung sorgen. Für das Gesamtjahr 2017 prognostiziert Engel & Völkers Commercial eine Verkaufszahl zwischen 350 und 380 Objekten bei einem Umsatzvolumen von 240 bis 270 Mio. Euro.