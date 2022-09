Die Cubion Immobilien AG vermittelte im Rahmen eines Alleinvermietungsauftrags einen Mietvertrag über rund 500 m² Büro- und Ausstellungsfläche in der Rheinische Straße 1 an den Dortmunder Kunstverein. Die neue Mietfläche bringt mit hohen Decken, Lichteinfall von allen vier Seiten und einem flexiblen Grundriss alles mit, was eine Ausstellungsfläche zu bieten

[…]