Dortmund: Westfalen Medical mietet 390 m² Bürofläche

Die Cubion Immobilien AG hat rund 390 m² Bürofläche an der Borussiastraße 112 in Dortmund erfolgreich an die Westfalen Medical GmbH, die zu den führenden Anbietern für medizinische Heimtherapien gehört, vermittelt. Eigentümer der Liegenschaft ist ein lokaler Immobilieninvestor.

Ausschlaggebend für die Anmietung war insbesondere die verkehrsgünstige Lage der Immobilie. Die hervorragende Anbindung an das Autobahnnetz gewährleistet den Außendienstmitarbeitern eine schnelle Erreichbarkeit von Kunden und Patienten. Zudem überzeugten die großzügigen Parkmöglichkeiten sowie die effiziente Raumaufteilung.