Dortmund: Rohrleitungsbau Münster mietet 670 m² am Sebrathweg

Die Cubion Immobilien AG hat erfolgreich eine 670 m² große, hochwertig ausgestattete Bürofläche am Sebrathweg 1–9 in Dortmund an die Rohrleitungsbau Münster GmbH zusammen mit ihrer Muttergesellschaft der Techinfra Gruppe vermittelt.

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Mit dem neuen Standort in Dortmund schafft die Unternehmensgruppe die Grundlage für effiziente Arbeitsprozesse und moderne Bürostrukturen. Die Fläche ist mit Energieboden, Lüftungssystem, Cat 7-Verkabelung und Glasfaser ausgestattet und bietet flexible Raumkonzepte für moderne Arbeitswelten.



Die Liegenschaft zeichnet sich durch ihre verkehrsgünstige Lage und gute Anbindung an das Dortmunder Stadtgebiet aus. Die Liegenschaft befindet sich im Eigentum der Markus Gerold Immobilien GmbH, eines lokalen Bestandshalters.



„Wir freuen uns, mit der Rohrleitungsbau Münster GmbH gemeinsam mit der Techinfra Gruppe einen dynamischen und wachstumsorientierten Mieter für das Objekt gewonnen zu haben, der mit seinen Anforderungen ideal in das Gebäude passt. Die Fläche bietet optimale Rahmenbedingungen für moderne Büroarbeit und flexible Teamstrukturen. Wir wünschen dem Unternehmen viel Erfolg am neuen Standort“, sagt Niklas Klein, Director Office Leasing bei der Cubion Immobilien AG.