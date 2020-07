Dortmund: Kieser Training zieht in die Innenstadt

Das Fitnessstudio Kieser Training hat seinen Standort in Dortmund verlegt und ist vom Rheinlanddamm in die Innenstadt gezogen: Mehr als 1.000 m² Fläche über zwei Etagen mietete das Unternehmen am Hiltropwall 4-12 in der ehemaligen Postbankdirektion. Das neue Studio mit einem glasüberdachten Innenraum, größeren Umkleiden und neuen Maschinen wurde bereits im Mai eröffnet. Den Mietvertrag vermittelten die Essener Berater von BNP Paribas Real Estate. Eigentümerin der Immobilie ist seit August 2019 eine von der Edmond de Rothschild REIM Germany GmbH verwaltete Objektgesellschaft [wir berichteten].

