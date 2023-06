Dortmund: Coastline erwirbt Livus-Boardinghouse-Projekt

Die in Berlin ansässige Coastline Advisory GmbH hat an der B1 in Dortmund das Entwicklungsgrundstück Rheinlanddamm 99 von einer Volksbank aus Niedersachsen erworben. Auf dem Areal ist ein „Livus“-Boardinghouse geplant. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Für das Entwicklungsgrundstück liegt bereits ein positiver Bauvorbescheid für ein Boardinghouse vor. Es verfügt über eine Fläche von rund 2.250 m² und bietet Potenzial für eine Bebauungsfläche von gut 6.400 m² über sechs Stockwerke. Nahe der A40 gelegen zeichnet sich das Objekt durch seine hohe Visibilität und hervorragende Anbindung an den ÖPNV und das überregionale Straßen- und Autobahnnetz aus. Durch ein gesichertes Baurecht und einen gültigen Bebauungsplan wird schon bald mit dem Bau begonnen werden können. Das Haus wird nach der Fertigstellung über knapp 140 Zimmer verfügen und unter der Marke „Livus“ betrieben.



BNP Paribas Real Estate war bei der Transaktion beratend für den Käufer tätig, der Verkäufer wurde von der HanseReal Immobilienberatung betreut.