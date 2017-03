Dortmund - Amazon Logistikzentrum soll Ende 2017 eröffnen

Noch im Oktober 2017 will Amazon sein im Logistikpark des ehemaligen Standortes der Westfalenhütte im Bau befindliches neues Dortmunder Logistikzentrum eröffnen. In dem neuen Zentrum will der Versandhändler mindestens 1.000 Mitarbeiter beschäftigen. Nach Fertigstellung der ersten, 45.000 m² großen Halle, soll direkt daneben eine weitere 30.000 m² große Halle entstehen. Das Dortmunder Logistikzentrum wird für Amazon das zehnte seiner Art in Deutschland sein. In der Anfangsphase wird Amazon seinen neuen Dortmunder Standort als reines Umschlagslager nutzen. Erst später will man dort möglicherweise auch einen Lieferdienst für frische Lebensmittel ansiedeln.

