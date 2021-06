Dortmund Airport baut für das Polizeipräsidium

Auf dem derzeitigen Parkplatz P3 des Dortmund Airport soll bis 2024 ein neues Gebäude für das Dortmunder Polizeipräsidium gebaut werden. Das Polizeipräsidium hatte zuvor einen Mietvertrag mit Bauverpflichtung ausgeschrieben. Nach einem knapp zweijährigen Vergabeverfahren erhielt der Flughafen den Zuschlag als neuer Vermieter und Bauherr. Durch den Neubau soll die räumliche Situation der Polizei Dortmund an der Markgrafenstraße in der Innenstadt entlastet werden.

