Dortmund: 586 m² Bürofläche in der Saarlandstraße 23–27 vermietet

Die Cubion Immobilien AG hat erfolgreich eine 586 m² große Bürofläche im 4. Obergeschoss der Liegenschaft Saarlandstraße 23–27 in Dortmund vermittelt. Die hochwertige Büroeinheit verfügt über eine attraktive Dachterrasse und bietet einen beeindruckenden Blick über Dortmund.

Das im Jahr 2004 errichtete Bürogebäude überzeugt durch seine moderne Architektur sowie eine qualitativ hochwertige Flächenkonzeption. Die nun vermietete Einheit im 4. Obergeschoss bietet flexible Raumstrukturen, die sowohl klassische Einzel- und Doppelbüros als auch offene, kommunikative Arbeitswelten ermöglichen. Die Kombination aus effizienter Flächenaufteilung, hochwertiger Ausstattung und repräsentativem Außenbereich schafft ein modernes und repräsentatives Arbeitsumfeld.



Die Saarlandstraße 23–27 zeichnet sich durch ihre verkehrsgünstige Lage innerhalb Dortmunds aus. Die gute Anbindung an das regionale und überregionale Straßennetz sowie die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterstreichen die Attraktivität des Standorts. Zahlreiche Gastronomie- und Serviceangebote in unmittelbarer Umgebung erhöhen zusätzlich die Standortqualität.



Die Liegenschaft befindet sich im Eigentum des von Deka Immobilien gemanagten offenen Immobilienfonds Deka-ImmobilienEuropa. Cubion war im Rahmen der Anmietung beratend für den Mieter tätig. Die Vermieterseite wurde von Ruhr Real beraten.