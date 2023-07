Dornieden startet Vertrieb im Duisburger Süden

Die Dornieden Generalbau GmbH errichtet unweit von Düsseldorf im Wohngebiet Am Alten Angerbach in Duisburg-Huckingen insgesamt 27 Einfamilienhäuser mit sonnigen Gärten und zusätzlichen Dachterrassen. Nachdem der erste Bauabschnitt verkauft ist, startet nun der Vertrieb der Eigenheime des zweiten Bauabschnitts.

Die voll unterkellerten Doppelhäuser und freistehenden Einfamilienhäuser bieten mit fünf Zimmern, etwa 153 bis 192 m² Wohnfläche inklusive ausgebautem Staffelgeschoss, sonnigen Gärten und zusätzlichen Dachterrassen viel Platz für individuelle Wohnbedürfnisse. Alle Häuser verfügen im Standard über ein funkbasiertes Smarthome-System mit Sicherheits- und Komfortfunktionen (z. B. Steuerung der elektrischen Rollläden), eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sowie über eine Fußbodenheizung. Die Wärmeversorgung der im Energieeffizienzstandard 55 geplanten Häuser erfolgt umweltfreundlich per Nahwärmenetz.



Das Neubauprojekt Am Alten Angerbach in Duisburg-Huckingen ist aktuell eines der spannendsten Quartiersprojekte in Nordrhein-Westfalen. Auf rund 170.000 m² entsteht ein neues Wohngebiet mit rund 300 Wohneinheiten und einer Kindertagesstätte. „Dieses Quartier soll Maßstäbe in Architektur, Städtebau und ökologischem Bauen setzen“, so Martin Dornieden, Geschäftsführer der Dornieden Gruppe. Insgesamt 14 Investoren bewarben sich bei der Stadt Duisburg um Bauplätze. „Mit unserem Konzept gewannen wir einen wichtigen Bauabschnitt: das Entree mit 24 Doppel- und drei freistehenden Einfamilienhäusern.“



Das neue Wohngebiet liegt in der Nähe attraktiver Sport-, Freizeit- und Infrastrukturangebote. Kindergarten, Schule und Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig erreichbar. Der Duisburger Süden zählt mit seiner Nähe zur Innenstadt sowie zur Landeshauptstadt Düsseldorf, seiner günstigen Verkehrsanbindung, seiner Naturumgebung und seiner ausgeprägten Infrastruktur zu den bevorzugten Wohnstandorten innerhalb der Ruhrgebietsstadt.