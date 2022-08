Dornieden startet dritten Bauabschnitt im „Beerenbruch Viertel“

Die Dornieden Gruppe schickt den dritten Bauabschnitt des „Beerenbruch Viertels“ in Castrop-Rauxel in den Vertrieb. In dem neuen Wohngebiet an der Recklinghauser Straße im Stadtteil Ickern entstehen rund 180 Doppel- und Reihenhäuser.

.

Die ersten Häuser im Beerenbruch Viertel sind nach aktuellen Planungen voraussichtlich im Frühjahr 2023 bezugsfertig. Nachdem die ersten beiden Bauabschnitte laut Dornieden schnell ausverkauft waren, geht jetzt ein neuer Bauabschnitt in den Vertrieb. Vista Reihenhaus wird hier Doppel-und Reihenhäuser der Typen M und L anbieten. Die beiden Haustypen bieten 110 m² (Vista M) bzw. 129 m² Wohnfläche (Vista L). Zu allen Häusern gehören eigene Garagen oder Stellplätze. Für Familien, die selbst bauen möchten, verkauft Vista Reihenhaus zudem mehrere freie, voll erschlossene Grundstücke mit Größen von etwa 440 bis knapp 500 m².



Von Dornieden Generalbau stehen noch drei Doppel- und Reihenhäuser inklusive Keller und Garage zum Verkauf. Die Eigenheime überzeugen mit einer mit 143 m² großzügig geplanten Wohnfläche, individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und einer energiesparenden Bauweise. Für die Häuser von Dornieden Generalbau ist ebenfalls ein weiterer Bauabschnitt in Planung.



Das neue Wohnquartier in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet „Beerenbruch“ umfasst insgesamt eine Fläche von mehr als 85.000 m². In dem nachbarschaftlichen Viertel sollen Menschen mit den unterschiedlichsten Ansprüchen und Wohnwünschen ihren Traum vom eigenen Haus verwirklichen können – und Eltern ihre Kinder in einem zukunftsorientierten, grünen Quartier unbeschwert aufwachsen sehen.



Das gesamte Quartier ist nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit geplant. Zu den wichtigen Faktoren im „Beerenbruch Viertel“ zählen beispielsweise eine hohe Energieeffizienz der Gebäude, eine intelligente Haustechnik, eine effiziente Wärmeversorgung, emissionsfreie Mobilitätsangebote, vielfältige Grünräume und teils begrünte Flachdächer. Den Alltag der künftigen Bewohner erleichtern zusätzliche innovative Angebote wie eine Quartiers-App zur Vernetzung mit den Nachbarn sowie eine Paketstation für den Empfang und Versand von Paketen. Nachhaltige, emissionsfreie Mobilität ermöglichen E-Bike- und Carsharing-Angebote.